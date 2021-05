Si chiude senza gioie per i colori azzurri a Lucerna, in Svizzera, la seconda ed ultima giornata di gare della regata finale di qualificazione olimpica del canottaggio, che stamane ha messo in palio gli ultimi 29 pass per le Olimpiadi. I tre equipaggi dell’Italia in finale, ovvero quattro senza senior femminile, otto senior maschile e doppio senior maschile, non riescono a centrare le prime due posizioni, che assegnavano i due pass per i Giochi in ciascuna specialità.

Nel quattro senza senior femminile l’Italia di Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek si ferma al terzo posto in 6:41.47. Come da pronostico vince l’Irlanda in 6:31.99, inoltre va ai Giochi anche la Cina, battuta ieri dalle italiane in batteria, ma oggi seconda in 6:34.43. Alle spalle delle azzurre la Russia, quarta in 6:45.07, l’Ucraina, quinta in 6:49.10, e la Repubblica Ceca, sesta in 7:03.95.

Nell’otto senior maschile l’Italia di Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina, con Gaetano Iannuzzi come timoniere, chiude al terzo posto in 5:43.91. A Tokyo vanno le ammiraglie della Nuova Zelanda, prima in 5:35.73, e della Romania, seconda in 5:36.92. Alle spalle degli azzurri soltanto la Cina, quarta ed ultima in 5:45.51.

Nel doppio senior maschile l’Italia di Luca Chiumento e Nicolò Carucci, infine, chiude al sesto ed ultimo posto in finale: gli azzurri fanno segnare il crono di 6:46.24, mentre ai Giochi vanno la Russia, prima in 6:24.17, e la Repubblica Ceca, seconda in 6:25.73. Escluse dalle Olimpiadi anche l’Australia, terza in 6:26.89, la Spagna, quarta in 6:29.83, e la Serbia, quinta in 6:36.31.

Foto: LM / Danilo Vigo