Si conosce la composizione dei tre equipaggi dell’Italia del canottaggio che cercheranno il pass per i Giochi nella regata finale di qualificazione olimpica, in programma a Lucerna dal 15 al 17 maggio: gli azzurri schiereranno il doppio senior maschile, il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile.

Saranno 49 i Paesi in gara sul Rotsee per gli ultimi pass in palio, due per ciascuna specialità: il doppio maschile sarà composto da Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova) e Niels Alexander Torre (SC Viareggio), il quattro senza femminile da Chiara Ondoli (CC Aniene), Alessandra Patelli (SC Padova), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro-CUS Torino) ed Aisha Rocek (Carabinieri-SC Lario), e l’otto maschile da Leonardo Pietra Caprina (CC Aniene), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Cesare Gabbia (Marina Militare-SC Elpis), Matteo Sandrelli (CC Aniene), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar), Salvatore Monfrecola (RYCC Savoia), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia) e Mario Paonessa (Fiamme Gialle), con Gaetano Iannuzzi (CC Aniene) come timoniere.

Nel doppio senior maschile sono 18 gli equipaggi iscritti: per gli azzurri ci saranno da tenere d’occhio la Repubblica Ceca, quinta in Coppa del Mondo a Zagabria, e la Russia, sesta ai recenti Europei senior (i russi si presenteranno come ROC, Comitato Olimpico Russo, ai Giochi).

Nel quattro senza senior femminile sono otto i Paesi iscritti: sicuramente saranno avversarie dure da superare per le azzurre le formazioni provenienti da Irlanda (argento agli Europei) e Russia (quinta a Varese), ma in quest’ultimo caso rispetto a quell’occasione cambiano due elementi su quattro.

Nell’otto senior maschile sono soltanto quattro i Paesi iscritti: da tenere d’occhio per gli azzurri saranno la Romania, medaglia d’argento agli Europei, e la Nuova Zelanda, che presenta quattro ottavi della formazione che sfiorò il pass ai Mondiali 2019, infine a completare il campo partenti è la Cina.

Foto: LM / Danilo Vigo