Canoa velocità, Coppa del Mondo Barnaul 2021: Andrea Schera in finale nel K1 500 maschile

Dopo la fine delle gare mondiali di qualificazione olimpica della canoa velocità, si chiude a Barnaul, in Russia, anche la prima giornata della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo. Andrea Schera è in finale nella specialità non olimpica del K1 500 maschile.

Va ricordato, inoltre, che i finalisti delle qualificazioni olimpiche hanno accesso diretto alle semifinali delle gare di Coppa del Mondo, ottenendo un bye nelle batterie. Ritroveremo dunque Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile direttamente al penultimo atto di domani.

Nella prima batteria della specialità non olimpica del K1 500 maschile avanza direttamente in finale Andrea Schera, che termina secondo in 1’48″475 alle spalle del ceco Jakub Zavrel, primo in 1’47″348. In finale anche il sudafricano Chrisjan Coetzee, terzo in 1’48″672.

Nella specialità non olimpica del K2 500 maschile al via della finale vi sono sei imbarcazioni: vince la Bielorussia in 1’37″959 davanti alla Svezia, seconda in 1’38″168, ed alla Russia, terza in 1’38″621. Quarta posizione per la Germania in 1’40″720, quinta piazza per Israele in 1’42″222, sesta la Turchia in 1’42″686.

Nella specialità non olimpica del K2 200 femminile la finale presenta sole tre imbarcazioni al via: vince l’Austria di Ana-Roxana Lehaci e Viktoria Schwarz in 39″533 davanti alla Svezia di Melina Andersson e Johanna Johansson, seconda in 40″598, ed all’Uzbekistan di katerina Shubina ed Arina Tanatmisheva, terzo in 41″773.

Foto: comunicato stampa Federcanoa