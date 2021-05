Canoa slalom, Europei Ivrea 2021: tutti gli azzurri in semifinale. Raffaello Ivaldi secondo nel C1 uomini, solo ottavo Tasiadis

La seconda giornata degli Europei di Canoa 2021 di Ivrea è partita quest’oggi con le batterie valide per il C1 maschile e femminile ed è una giornata proficua per l’Italia. Fra gli uomini fa benissimo Raffaello Ivaldi; il 23enne sfrutta perfettamente il fattore di conoscere a menadito le curve della discesa piemontese, lì dove si allena costantemente, e partendo con il pettorale numero 14 rimane a lungo in testa con il tempo di 83.69, prima di essere superato dall’eterno Alexander Slafkovsky per soli 80 centesimi.

Entra subito in semifinale anche Roberto Colazingari, che strappa un ottimo nono posto nella prima batteria subito dietro al grande favorito sia per la gara che per il pass olimpico, il tedesco Sideris Tasiadis. Flavio Micozzi deve invece attendere la seconda batteria per fregiarsi della qualificazione in semifinale: fermatosi a soli 42 centesimi dal ventesimo posto nella prima manche con 88.32, si riscatta con l’85.58 della successiva discesa che lo porta al quarto posto, a 3.54 da Ander Elosegi, il più veloce fra le due batterie. A giocarsi l’accesso olimpico, oltre Italia e Germania, c’è la Russia con Dmitrii Khramtsov e Kirill Setkin.

Anche nella prova femminile si può essere assai soddisfatti, con le tre azzurre subito in semifinale. Marta Bertoncelli, già qualificata per Tokyo 2021, scende in surplace: basta il 100.79 ottenuto nella sua discesa (2 penalità) valido per il sesto posto nella generale, a 8.70 dal miglior tempo fatto segnare dalla britannica Mallory Franklin con il pettorale numero 1.

Anche Elena Borghi ed Elena Micozzi passano subito il primo taglio: la prima, nonostante quattro secondi di penalità, riesce a far scorrere bene la sua canoa e si ritaglia il quattordicesimo posto con il tempo di 104.44, mentre la Micozzi è sedicesima, fermando il cronometro a 104.72 senza incappare in penalità. Fra di loro la tedesca Andrea Herzog, campionessa del mondo di specialità nel 2019. Tra le favorite, hanno bisogno della seconda manche Tereza Fiserova (solo 36 centesimi sotto il taglio), Nadine Weratsching e Kiara Olazabal. Slovacchia, Polonia, Russia, Svizzera e Ucraina ancora in lizza per giocarsi il pass olimpico.

