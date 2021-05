Calendario Serie A calcio oggi: orari 8 maggio, tv, programma, streaming DAZN e Sky

Dopo la tre giorni di coppe europee infrasettimanale, la Serie A 2020/2021 torna a bussare alle porte degli appassionati con il primo dei due giorni di programma sui quali è spalmata la trentacinquesima giornata.

Oggi, sabato 8 maggio, saranno quattro i match in programma: due alle 15.00, uno alle 18.00 e uno alle 20.45.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di oggi della trentacinquesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato.

Prossima giornata Serie A: orari, tv, programma, streaming DAZN e Sky 8-9 maggio

35ma giornata

Sabato 8 maggio, ore 15.00 Spezia-Napoli: Sky Sport Serie A (202) e in streaming su Sky Go e NOW

Sabato 8 maggio, ore 15.00 Udinese-Bologna: Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go e NOW

Sabato 8 maggio , ore 18.00 Inter-Sampdoria: Sky Sport Serie A (202) e in streaming su Sky Go e NOW

Sabato 8 maggio, ore 20.45 Fiorentina-Lazio: DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

