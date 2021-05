L‘Inter non è sazia dello Scudetto e continua a vincere, inanellando il 14° successo consecutivo casalingo in campionato e avvicinandosi a quota 90 punti in classifica (ora è a 85) quando mancano tre turni al termine della stagione. I nerazzurri si sono imposti per 5-1 sulla Sampdoria in uno degli anticipi della 35ma giornata della Serie A 2020-2021 di calcio maschile.

La squadra di Antonio Conte parte forte e sblocca subito il risultato dopo 4′ con il gol di Roberto Gagliardini, su assist di Young dalla fascia sinistra. I Campioni d’Italia continuano a spingere e trovano il raddoppio al 26′ con Alexis Sanchez che non può sbagliare a tu per tu con Audero in seguito ad una splendida iniziativa individuale palla al piede di Gagliardini.

La Samp reagisce e accorcia le distanze al 35′ con la rete di un ex interista come Keita Balde (tap-in su un’incertezza di Handanovic), ma l’Inter non vuole concedere margini di rimonta e si riporta prontamente sul +2 un minuto più tardi con la doppietta di Sanchez su assist di Hakimi.

Nel secondo tempo c’è spazio per chi è rimasto ai margini delle rotazioni durante la stagione nerazzurra, tra cui il secondo portiere Radu, il difensore Ranocchia ed il centravanti Pinamonti. Quest’ultimo non si lascia scappare l’occasione odierna e mette la firma sul 4-1 lombardo grazie all’ottima imbeccata di Barella, mentre il quinto gol di giornata arriva al 70′ con il calcio di rigore di Lautaro Martinez.

Foto: Lapresse