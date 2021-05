Prende il via ufficialmente il percorso di avvicinamento dell’Italia verso Euro2020. Domani sera, infatti, si partirà con l’amichevole contro San Marino (fischio d’inizio alle ore 20,45) alla Sardegna Arena di Cagliari. Per il CT Roberto Mancini si tratterà della prima occasione per vedere gli Azzurri in campo, in questa fase di pre-ritiro.

“In questa prima fase di lavoro ho visto i ragazzi tranquilli – conferma l’allenatore jesino nella conferenza stampa odierna – anche abbastanza rilassati, al di là dei singoli coinvolgimenti sul mercato: queste cose sempre accadute, il periodo è questo, ma sono abbastanza grandi da capire che se certe situazioni si risolvono prima è meglio. Da lunedì dovremo concentrarci solo su quanto dovremo fare a giugno e luglio. La partita contro San Marino servirà soprattutto a valutare le condizioni fisiche di alcuni giocatori”.

Il CT ha già annunciato la formazione, con il 4-3-3: Cragno in porta; Toloi, Mancini, Ferrari e Biraghi in difesa; Pessina, Cristante, e Castrovilli a centrocampo; Bernardeschi, Kean e Grifo in avanti.

Non giocheranno, quindi, i probabili titolari dell’Europeo ed i giocatori a rischio a livello fisico. Tra questi, ovviamente, Marco Verratti: “Migliora più velocemente del previsto” annuncia Mancini – Lorenzo Pellegrini? Anche lui sta facendo passi in avanti notevoli, mentre Stefano Sensi e Giacomo Raspadori li valuteremo tra oggi e domani mattina. Giacomo non sta benissimo, vedremo se raggiungerà l’Under 21 o resterà qui”.

Nel calendario dell’allenatore ex Inter e Manchester City le tempistiche sono già fissate: “Ho fino al primo giugno per dare la lista definitiva, ma già il 30 maggio vorrei scegliere i 26, aggiungendo uno o due elementi, se dovessi avere ancora dei dubbi sugli infortunati. Vorrei portare sia Sensi che Verratti, ma sono cauto su Stefano che ha avuto diverse ricadute”.

Foto: Lapresse