Ci sono i crismi dell’ufficialità: Roberto Mancini siederà sulla panchina della Nazionale italiana di calcio fino al giugno del 2026. A dare l’annuncio sulla continuazione del rapporto tra il “Club Italia” e il “Mancio” è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che a margine della riunione odierna del Consiglio federale ha comunicato il rinnovo del contratto.

“E’ un annuncio sul quale stavamo lavorando da tempo perché un progetto ha bisogno di tempo per essere completato e volevamo dare continuità al lavoro che è stato fatto in questi tre anni. A me interessa il percorso che porta alla vittoria, centreremo la vittoria il giorno in cui avremo fatto un grandissimo lavoro. Con Roberto c’è rispetto dei ruoli e piena sintonia su quelli che sono gli obiettivi”, le parole di Gravina (fonte: FIGC).

Grande felicità e soddisfazione anche nelle parole di Mancini, che così potrà dare continuità al proprio lavoro anche in vista degli Europei 2021, dei Mondiali 2022 in Qatar e nel resto delle competizioni: “Sono molto felice, ingrazio la Federazione e il presidente Gravina. Stiamo cercando di portare avanti un lavoro che ha dato i suoi frutti, il fatto di essere riuscito a mettere insieme una squadra che piace mi dà molta soddisfazione e sono ottimista per il futuro. In un anno avremo l’Europeo, la fase finale di Nations League e il Mondiale, l’obiettivo è riuscire a vincere pur sapendo che non sarà semplice e che servirà anche un po’ di fortuna”, le parole dell’allenatore della Nazionale.

Un matrimonio che prosegue, forte degli ottimi risultati ottenuti dalla Nazionale. La squadra di Mancini ha vinto, infatti, le ultime sei partite disputate allungando a 25 (20 vittorie e 5 pareggi) la striscia di risultati utili consecutivi, con il CT che ha eguagliato la striscia di match senza sconfitte raggiunta da Marcello Lippi a cavallo tra il 2004 e il 2006. Un buon viatico in vista della fase finale della rassegna continentale che inizierà nel mese di giugno.

Foto: LaPresse