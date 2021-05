E’ terminata 7-0 alla Sardegna Arena di Cagliari l’amichevole della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini contro San Marino. Goleada degli azzurri firmata da Bernardeschi al 32′, Ferrari al 34′, Politano al 49′ e al 77′, Belotti al 67′ e da Pessina al 75′ e all’87’.

Una Nazionale che dopo 30′ fatti al piccolo trotto ha messo in mostra buone trame, imponendosi in maniera netta al cospetto di un avversario, come è logico, chiaramente inferiore.

“Dopo 30′ ho visto buone cose, meglio nel secondo tempo, siamo stati più aggressivi. Era importante vedere questo atteggiamento“, ha sottolineato il CT ai microfoni della Rai.

“Qualcuno mi ha messo in difficoltà su alcune scelte, ma una partita non può cambiare molto. Bernardeschi tra le certezze? Ha sempre fatto bene, quindi non abbiamo nulla da dire sulle sue prestazioni. L’uscita di Kean? Ha preso una botta e abbiamo preferito non rischiare. Lui è un giocatore che ha grandi margini, ha fatto bene al PSG. Ho alcuni dubbi su una coppia di calciatori, vedremo“, la chiosa di Roberto Mancini.

Foto: LaPresse