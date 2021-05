I primi tre anticipi odierni della 37ma giornata della Serie A 2021 di calcio molto dicono nelle zone nobili ed in quelle calde della classifica: lo Spezia batte il Torino per 4-1 e festeggia l’aritmetica salvezza, mentre l’Atalanta vince per 3-4 in casa del Genoa e conquista la matematica qualificazione alla prossima Champions League, mentre la Juventus batte per 3-2 i campioni d’Italia dell’Inter e resta ancora in corsa per un posto in Champions League.

L’Atalanta archivia la pratica Genoa in 45′, chiudendo avanti 0-3 all’intervallo con i gol di Zapata, Malinovsky e Gosens. Nella ripresa Shomurodov accorcia, Pasalic firma l’1-4 e le reti di Pandev e Shomurodov mettono un po’ di pepe al finale, ma gli orobici portano a casa vittoria e qualificazione.

Lo Spezia centra la salvezza dominando lo scontro diretto col Torino: liguri subito avanti con Saponara, poi Nzola raddoppia prima dell’intervallo. Nella ripresa Belotti prova a riaprire la contesa, ma ancora Nzola ed infine Erlic fanno partire la festa salvezza ligure, mentre la permanenza nella massima serie è ancora rinviata per i granata.

Nel big match di giornata la Juventus passa in vantaggio con Ronaldo, a segno subito dopo essersi fatto respingere un rigore. Dal dischetto pareggia Lukaku, ma Cuadrado, in pieno recupero, porta in vantaggio i bianconeri all’intervallo. Nella ripresa Juve in 10 dal 55′ per il rosso a Bentancur, e l’Inter pareggia su autogol di Chiellini, ma nel finale ancora dal dischetto, questa volta con Cuadrado, la Juventus trova il 3-2 che vale il successo.

CLASSIFICA SERIE A 2021 DI CALCIO DOPO 36 GIORNATE

Inter* 88

Atalanta* 78

Milan 75

Juventus* 75

Napoli 73

Lazio** 67

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 46

Hellas Verona 43

Bologna 40

Udinese 40

Fiorentina 39

Genoa* 39

Spezia* 38

Cagliari 36

Torino 35

Benevento 31

Parma 20

Crotone 21

* = una partita in più

** = una partita in meno

Foto: LaPresse