Calcio, infortunio per Marco Verratti: rebus Europei

Una vera e propria tegola per la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini, in vista degli Europei 2021 che prenderanno il via nel mese di giugno.

Non arrivano buone notizie dalla Francia sulle condizioni di Marco Verratti, faro del centrocampo azzurro. Nel weekend le news sullo stato di salute del calciatore del Bel Paese parlavano di una contusione al ginocchio destro con distensione del legamento laterale interno.

Ebbene, gli esami strumentali hanno evidenziato che l’infortunio è più serio del previsto. Si parla, infatti di “Lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, l’indisponibilità viene valutata tra le 4 e le 6 settimane a seconda dell’evoluzione“. Si prevedono in questo caso tempi di recupero che vanno dal mese al mese mezzo, il che ostacolerebbe la presenza di Verratti nella fase finale della rassegna continentale.

Ricordiamo che la competizione prenderà il via l’11 giugno con la sfida tra gli azzurri e la Turchia e, oggettivamente, è difficile che il centrocampista possa essere a disposizione di Mancini. Non resta che attendere le decisioni del CT in merito. Indubbiamente, sarebbe un’assenza pesante in un reparto (il centrocampo) nel quale la Nazionale ha un tasso tecnico rilevante.

Foto: LaPresse