Dopo l’annuncio del rinnovo di contratto, Milena Bertolini potrà programmare fino al 2023 la propria avventura sulla panchina della Nazionale italiana di calcio femminile.

L’Italia, come riferisce il sito della Figc, affronterà il 10 giugno l’Olanda allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara (ore 17.30 – diretta Rai 2), e il 14 andrà in Austria al “Wiener Neustadt Arena” di Wiener Neustad (ore 16.30 – diretta Rai 2) per affrontare la selezione austriaca. Due match impegnativi per le azzurre che vogliono subito mettersi alla prova in un percorso che vorrà portarle agli Europei del 2022 nel migliore dei modi.

Guardando ai precedenti, i confronti con le olandesi hanno visto le italiane imporsi in otto circostanze, perdere in quattro e pareggiare in cinque. E’ chiaro che negli ultimi match la selezione neerlandese abbia messo in mostra una chiara crescita grazie alla grande evoluzione fatta di questa pratica nei Paesi Bassi. Non a caso le orange sono arrivate seconde nell’ultima edizione dei Mondiali e sono state anche giustiziere delle azzurre nei quarti di finale della rassegna iridata in Francia.

Relativamente allo storico con l’Austria, il bilancio è nettamente ad appannaggio dell’Italia con tre vittorie e un pareggio, risultato quest’ultimo maturato nell’incrocio del 7 marzo 2016 in amichevole (0-0).

Foto: LaPresse