Calcio femminile, Finale Coppa Italia 2021: Roma-Milan 3-1 d.c.r., le giallorosse trionfano a Reggio Emilia nella lotteria dei rigori

Il Mapei Stadium sorride alla Roma nella Finale di Coppa Italia 2021 di calcio femminile, che fa calare il sipario su questa stagione. Reggio Emilia si è tinta di giallorosso in una partita molto equilibrata tra le capitoline e il Milan decisa ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Una grande Camelia Ceasar nella lotteria dei tiri dal dischetto ha permesso alle ragazze di Betty Bavagnoli di imporsi con lo score di 3-1, grazie alle trasformazioni di Giugliano, Serturini e di Bernauer, rendendo vana la rete di Agard.

PRIMO TEMPO – Maurizio Ganz vara il 3-5-2: Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Hasegawa, Fifi (90′ Mauri), Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie. Risponde Bavagnoli con Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Bartoli; Bernauer, Giugliano; Thomas, Andressa; Lazaro. Al 1′ Milan subito pericoloso con Dowie che, lanciata in profondità, non trova la rete per pochissimo. I primi 15′ sono tutti di marca rossonera, il Diavolo spinge, creando non pochi grattacapi alla retroguardia avversaria. Manca però concretezza tra le fila meneghine. Da par suo la Roma prova a venir fuori dal proprio giusto, con Giugliano che illumina la scena in cabina di regia. La partita, infatti, si fa molto più equilibrata e il gioco ristagna a centrocampo. La prima frazione, dunque, si conclude sullo 0-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa parte forte la Roma con Serturini che tenta una delle sue percussioni, sventata in angolo dalla retroguardia milanista. Le giallorosse giocano con un piglio diverso e al 54′ vanno vicine al gol del vantaggio con Thomas che in girata manca di poco il bersaglio. La Roma attacca a testa bassa, mentre le ragazze di Ganz agiscono in contropiede, ma il risulta resta fermo sullo 0-0.

SUPPLEMENTARI/RIGORI – Nel primo tempo supplementare il Milan gioca meglio e va segnalato un tentativo direttamente da calcio d’angolo di Boquete con palla respinta da Ceasar contro la traversa. Nella seconda frazione supplementare le forze vengono a mancare a entrambe le squadre, ma comunque ci sono due occasioni (una per parte): al 116′ il Milan sfiora il vantaggio ancora con Boquete, ma Ceasar è bravissima a salvarsi in tuffo; Bernauer da buona posizione non trova la porta, dopo una respinta corta della difesa rossonera. La sfida si decide ai calci di rigore ed è la Roma a trionfare per 3-1, con Ceasar bravissima a neutralizzare le conclusioni di Boquete e di Grimshaw. La realizzazione decisiva è di Bernauer tra le fila giallorosse.

Foto: Francesco Scaccianoce / LPS