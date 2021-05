Dentro o fuori. Gli Europei Under 21, dopo una lunga fase di qualificazione, arrivano nella fase più calda, quella dell’eliminazione diretta. L’Italia di Paolo Nicolato questa sera allo stadio Stožice di Lubiana, con calcio d’inizio alle ore 21.00, affronterà il Portogallo in una sfida valevole per i quarti di finale della manifestazione continentale.

Gli azzurrini si presentano alla sfida con i lusitani da sfavoriti, ma anche con la consapevolezza di poter ottenere il massimo risultato. E’ un esame importante per la nostra Under 21, che si trova di fronte una delle formazioni favorite per la vittoria finale e che ha dominato il proprio girone di qualificazione, ottenendo tre vittorie contro Croazia, Inghilterra e Svizzera, senza nemmeno mai subire gol.

Dall’altra parte la squadra di Nicolato ha strappato il pass per i quarti di finale dopo i pareggi con Repubbblica Ceca e Spagna (significativo ed importante) e la netta vittoria per 4-0 contro la Slovenia con la doppietta di Patrick Cutrone. Proprio l’ex attaccante del Milan formerà un tandem offensivo insieme a Gianluca Scamacca con in panchina la carta Giacomo Raspadori pronta ad essere giocata.

Il Portogallo è un’ottima squadra e presenta alcune importanti individualità come il milanista Dalot, ma soprattutto Trincao e Gedson Fernandes, senza dimenticare il bomber del Monza Dany Mota, che ha già segnato nel 2-0 all’Inghilterra.

Servirà un’Italia perfetta e sicuramente ci saranno da evitare i nervosismi visti nelle scorse partite contro Repubblica Ceca e Spagna, dove sono volati tanti cartellini rossi. Ci vorrà grande concentrazione, freddezza e anche capacità di soffrire per novanta e più minuti, con i supplementari e i rigori che sono certamene una possibilità. Dopo le delusioni degli ultimi Europei, gli azzurrini sono pronti a far tornare l’Italia tra le migliori quattro d’Europa.