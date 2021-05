La Spagna è sicuramente una delle nazionali più attese ai prossimi Europei di calcio. Le Furie Rosse puntano ad arrivare fino in fondo alla competizione ed il commissario tecnico Luis Enrique ha già diramato la lista dei convocati, creando un mix tra vecchi e giovani. Spicca assolutamente l’esclusione di Sergio Ramos, capitano della Roja e e del Real Madrid, che potrebbe però partecipare alle Olimpiadi di Tokyo da fuoriquota.

Luis Enrique ha spiegato così l’esclusione di Sergio Ramos: “Voglio fare una menzione speciale per il nostro capitano, Sergio Ramos. Non ha potuto competere in condizioni adeguate in questa stagione, specialmente dal mese di gennaio. Non si è neanche potuto allenare insieme al gruppo. Quest’esclusione è stata difficile e dura, mi dispiace perché Ramos è sempre stato al massimo livello, è un grande professionista e ha aiutato la Nazionale ogni volta che ha giocato, così come potrà farlo ancora in futuro. Io però cerco di beneficiare il collettivo. Gli ho consigliato di essere egoista e di pensare solo a rimettersi al 100%”

Nella lista dell’ex allenatore di Barcellona e Roma figurano anche due “italiani”: il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, e l’attaccante della Juventus, Alvaro Morata.

CONVOCATI SPAGNA EUROPEI 2021

Portieri: Unai Simón, David de Gea, Robert Sáchez.

Difensori: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente.

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián Ruiz.

Attaccanti: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Sarabia.

FOTO: LaPresse