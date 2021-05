Billie Jean King Cup 2021 a rischio! Budapest non ospiterà le Finali, si cerca una nuova sede

Le Finali della Billie Jean King Cup rischiano di saltare anche quest’anno. Gli atti conclusivi della ex Fed Cup (la massima competizione tennistica per Nazionali femminili) non si erano disputati lo scorso anno a causa della pandemia ed erano stati riprogrammati per il 2021, originariamente dal 13 al 18 aprile e poi a data da destinarsi. La manifestazione era prevista a Budapest, ma il comitato organizzatore unghese ha notificato la propria rinuncia alla ITF (la Federazione Internazionale) lo scorso 22 aprile.

A confermarlo è stato David Haggerty, Presidente di ITF, in una dichiarazione concessa all’agenzia di stampa Reuter: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con la federazione ungherese (HTA) e il Governo per trovare date utili a riprogrammare le Finals nel 2021, salvo poi rimanere sorpresi della decisione della HTA di non voler più ospitare l’evento a Budapest. Considerata la tempistica, l’ITF non ha avuto altra scelta che rompere l’accordo con l’Ungheria e iniziare a esplorare nuove soluzioni“.

Gli scenari sono ora nebulosi, anche perché non è semplice trovare una nuova sede e una settimana di incastro nel calendario WTA. Haggerty ha aggiunto: “La ITF, per quello che è in suo potere, percorrerà tutte le strade possibili affinché l’evento si disputi“. Ricordiamo che sono previsti 12 Paesi finalisti. L’Italia ha conquistato l’accesso ai preliminari che mettono in palio un posto alle Finals 2022, ma sul 2021 abbondano le incognite.

Foto Marta Magni MEF