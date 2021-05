Beach volley, World Tour 2021 Cancun3. Rossi/Carambula non scalano la montagna russa. Con Lucena/Dalhausser per il terzo posto

Ancora una volta semifinale fatale per Enrico Rossi e Adrian Carambula che alzano bandiera bianca (1-2) con l’onore delle armi di fronte ai russi Semenov/Leshukov con un pizzico di rammarico per l’andamento della partita e per un primo set che prometteva benissimo e per il vantaggio dilapidato nel finale del tie break.

Nel primo parziale Rossi/Carambula hanno espresso, nonostante la stanchezza di tre settimane giocate ad altissimo livello e soprattutto di 16 partite (alcune tiratissime) giocate negli ultimi 20 giorni, una qualità di gioco molto elevata, vicina alla loro migliore del periodo messicano, demolendo letteralmente la resistenza della coppia russa che si è fermata a quota 14.

Come era accaduto nella sfida dei quarti con Kantor/Losiak, gli azzurri non sono riusciti a tenere lo stesso livello nel secondo parziale, perdendo lucidità in ricezione e in attacco nella parte centrale e permettendo ai russi di aumentare progressivamente il loro vantaggio (da 11-9 a 17-11) fino al 21-15. Tie break che parte bene per gli azzurri che restano in testa fino all’11-9, poi subiscono il ritorno prepotente dei russi che non lasciano cadere più nulla e piazzano un break micidiale (anche con un pizzico di fortuna) di 6-2 imponendosi con il punteggio di 15-13.

Nell’altra semifinale Cherif/Ahmed hanno raggiunto la terza finale consecutiva battendo prima nei quarti di finale 2-0 (23-21, 21-15) i brasiliani Alison/Alvaro Filho e poi in semifinale ancora 2-0 (21-15, 21-17) gli statunitensi Lucena/Dalhausser che dunque saranno gli avversari alle 19 nella finale che vale il terzo posto di Rossi/Carambula. Una vittoria a testa nei due precedenti con Lucena/Dalhausser che, nel 2019 a Vienna, superarono in due set gli azzurri che si rifecero a Roma nelle World Tour Finals vincendo al tie break. L‘ultimo podio nel World Tour di Lucena/Dalhausser è vecchio di 24 mesi e risale al 4 stelle di Doha del marzo 2019. La finale tra Cherif/Ahmed e Semenov/Leshukov è in programma alle 21.30 ora italiana.

In campo femminile la finale sarà alle 23 tra le brasiliane Agatha/Duda, alla seconda finale consecutiva dopo il trionfo di sette giorni fa e le australiane Clancy/Artacho del Solar che sono entrate di prepotenza nel ranking olimpico. Le brasiliane in semifinale hanno sconfitto 2-1 821-15, 20-22, 16-14) le campionesse del mondo canadesi Pavan/Humana Paredes, mentre le australiane hanno battuto 2-0 (21-11, 21-15) le statunitensi Ross/Klineman. Alle 20 è in programma la finale per il terzo posto tra Ross/Klineman e Pavan/Humana Paredes.

