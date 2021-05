Beach volley, Europei Under 22. Ahman/Hellvig e Bocharova/Voronina: grandi firme a Baden

Vincono loro, i favoriti della vigilia e completano un percorso straordinario a livello giovanile. In campo femminile Bocharova e Voronina conquistano il titolo giovanile continentale numero sette della loro carriera: un record per la coppia russa che nella finale ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione delle olandesi Schoon/Van Driel che avevano iniziato bene vincendo ai vantaggi 24-22 il primo set. Nel secondo parziale le russe hanno pareggiato il conto (21-18) e poi si sono aggiudicate un tiratissimo tie break con il punteggio di 15-12.

Terzo gradino del podio per le ucraine Khmil/Lazarenko che hanno sconfitto le lettoni Namike/Brailko con un sofferto 2-1 (21-16, 17-21, 15-11) nella finale per il bronzo. Così le semifinali: Voronina/Bocharova-Namike/Brailko 2-0 (21-18, 21-16) e Schoon/Van Driel-Khmil/Lazarenko 2-0 (21-14, 21-15).

In campo maschile successo per la attesissima coppia svedese Ahman/Hellvig che ha confermato di essere una delle realtà più interessanti a livello giovanile in Europa. Gli scandinavi hanno superato in finale 2-0 (21-18, 21-16) i lettoni Rinkevics/Bedritis, al termine di un match a senso unico.

Nella finale per il terzo posto successo dei russi Gusev/Shustrov 2-0 (21-18, 21-15) contro i delusi della fase finale, i polacchi Kruk/Miszczuk. Così le semifinali: Ahman/Hellvig-Gusev/Shustrov 2-0 (21-14, 21-13), Rinkevics/Bedritis-Kruk/Miszczuk 2-1 (23-21, 19-21, 15-11).

