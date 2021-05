Basket: la Virtus Bologna espugna Brindisi e si prende gara-1 di semifinale dei playoff di Serie A 2021

La Virtus Bologna espugna il campo dell’Happy Casa Brindisi con il punteggio di 66-73 e torna dal PalaPentassuglia con lo 0-1 nella serie. Erano sette anni che le V nere non vincevano in terra brindisina, e in questo caso sono davvero importanti i 16 punti di Marco Belinelli e i 24 di Milos Teodosic, mentre dall’altra parte non bastano i 15 di Derek Willis e i 12 di Josh Bostic, Darius Thompson e Nick Perkins.

Partita molto bloccata fin dall’inizio, almeno a livello realizzativo, con le due squadre che fanno fatica a prendersi delle buone iniziative all’interno delle maglie reciprocamente organizzate in difesa. La Virtus prova la prima fuga sul 4-11, ma viene recuperata con un parziale firmato Willis-Thompson. L’equilibrio perdura fino alla conclusione del quarto (16-17).

Le V nere cercano di trovare multiple opzioni offensive nel secondo periodo, e anche con una mano da Teodosic salgono fino al +8 poco dopo i primi 5 minuti dello stesso, solo che si son fatti i conti senza Willis, ancora una volta in grado, praticamente da solo, di ricucire lo strappo prima del canestro di Alibegovic che dice 29-32 all’intervallo.

L’Happy Casa prima si avvicina e poi sorpassa sul 37-36 dopo 2’46” di terzo quarto. Non solo: Bostic e Thompson le danno anche la possibilità di volare via (42-36), ma rientra in scena la coppia Teodosic-Belinelli, che sostanzialmente da sola crea le premesse per il 50-53 con il quale si entra negli ultimi 10 minuti.

Ed è proprio in questo momento che l’uomo del destino inizia a farsi vedere: Marco Belinelli, fin qui non proprio presente nella partita, s’inventa quei 10 punti che gli bastano e avanzano per spaccare in due la serata e portare a casa, tramite un +12 che diventa +7 soltanto nel finale e a giochi pressoché fatti, gara-1.

HAPPY CASA BRINDISI – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 66-73 (16-17, 29-32; 50-53)

BRINDISI: Bostic 12; Motta ne; Krubally 3; Zanelli 2; Harrison 6; Visconti; Gaspardo 4; Thompson 12; Cattapan ne; Udom; Perkins 12; Willis 15. All. Vitucci

BOLOGNA: Belinelli 16; Pajola 2 ; Alibegovic 7; Markovic; Ricci 2; Adams 2; Hunter 7; Weems 2; Nikolic ne; Teodosic 24; Gamble 8; Abass 3. All. Djordjevic

Credit: Ciamillo