Mancano poco più di due settimane all’EuroBasket Women 2021 che si giocherà dal 17 al 27 giugno tra Valencia e Strasburgo. Tra le sedici Nazionali impegnate ci sarà anche l’Italia di Lino Lardo che comincerà la propria marcia di avvicinamento alla competizione continentale con due amichevoli con la Francia.

Le azzurre sono partite alla volta di Zurigo per poi arrivare in pullman a Mulhouse, casa delle due amichevoli pre-Europeo. Con il gruppo non ci sono però Cecilia Zandalasini, out per un leggero problema fisico, e Martina Spinelli per scelta tecnica.

Lino Lardo guarda con fiducia alle due amichevoli che si svolgeranno domani, 1 giugno alle 18.15, e mercoledì 2 giugno alle 18:30. Queste le sue parole riportate sul sito ufficiale della FIP: “Veniamo da una settimana di allenamenti molto duri e ovviamente non possiamo essere al meglio, sia dal punto di vista fisico che da quello tattico. Nei prossimi giorni affrontiamo due volte una delle squadre più forti del mondo, che solo una settimana fa ha battuto la Spagna di quasi 30 punti. Per noi saranno test molto indicativi, sulla strada dell’EuroBasket Women, e mi aspetto di vedere quantomeno una traccia dei principi offensivi e difensivi sui quali abbiamo lavorato in questi giorni e prima in occasione delle partite di qualificazione”.

ITALBASKET DONNE, LE CONVOCATE PER LE DUE AMICHEVOLI CONTRO LA FRANCIA

Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Reyer Venezia)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Reyer Venezia)

Sabrina Cinili (1989, 1.91, A, Famila Wuber Schio)

Lorela Cubaj (1999, 1.96, C, Georgia Tech – USA)

Valeria De Pretto (1991, 1.85, A, Famila Wuber Schio)

Martina Fassina (1999, 1.83, G, Lublin – Polonia)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Wuber Schio)

Francesca Pan (1997, 1.85, G-A, Umana Reyer Venezia)

Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Passalacqua Ragusa)

Credit: Ciamillo