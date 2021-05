Basket, Champions League 2021: Saragozza e Pinar in semifinale, battute Novgorod e Nymburk

Nella serata odierna si sono disputati i primi due quarti di finale della Champions League 2020-2021 di basket. Ad accedere in semifinale sono Saragozza e Pinar Karsiyaka, che venerdì pomeriggio si sfideranno alla caccia della finalissima. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Niente da fare per i padroni di casa del Nizhny Novgorod, che cedono per 78-86 al Casademont Saragozza. Dopo un primo tempo molto equilibrato, gli spagnoli mettono la freccia nel terzo quarto per poi respingere nel finale gli assalti dei russi. Il top scorer della partita è Ennis, che chiude con 26 punti e trascina Saragozza alla semifinale, mentre a 17 punti si fermano da un lato Harris (Casademont) e dall’altro Vorontsevich (Novgorod).

Nel secondo quarto di finale, disputato sempre in quel di Novgorod, il Pinar Karsiyaka supera il Nymburk con il punteggio di 84-73. Il match rimane in grande equilibrio per quasi tutti i minuti dei regolamentari, con continui sorpassi e controsorpassi, ma nel finale i turchi piazzano un perentorio parziale di 15-2 e si prendono la vittoria anche con la doppia cifra di scarto. I principali protagonisti del successo del Pinar sono M’Baye, autore di 20 punti, e Morgan, che timbra una doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi.

RISULTATI

Nizhny Novgorod – Casademont Saragozza 78-86 (28-23, 14-18, 16-25, 20-20)

Nymburk – Pinar Karsiyaka 73-84 (24-22, 17-16, 14-18, 18-28)

Credit: Ciamillo