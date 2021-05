Si chiude il primo weekend della giornata d’apertura di Serie A1 2021 di baseball, che poi tale è soltanto per il girone C in quanto a cinque squadre invece che a quattro come gli altri sette. Il giorno è stato caratterizzato dal doppio confronto tra Modena e Oltretorrente, storica società di Parma che nasce nel quartiere Volturno l’8 dicembre 1984.

Il primo confronto è tutto di Modena, che passa al Cavalli di Parma, utilizzato anche dall’Oltretorrente, cominciando con doppio di Infante e singolo di Russo che valgono il 2-0 nel terzo inning. Poi c’è anche il triplo di Simone Campazzi, che significa 3-0. Un doppio di Lori, nella settima ripresa, porta il primo punto all’Oltretorrente per mezzo di Cespedes, ma Russo e Martone chiudono la questione nel finale: 5-1.

Il secondo incontro si rivela molto più incerto, con l’Oltretorrente che va subito avanti con il doppio di Cespedes che manda a realizzazione Bianchi. Nel quarto inning Lori, con un’unica volata di sacrificio, fa sì che ci siano 2 RBI e il conseguente 0-3, ma nel sesto due singoli, uno di Campazzi e l’altro di Baraldi, accorciano le distanze. Campazzi è anche l’autore del pari nella settima ripresa, cui risponde il bunt di Lombardi che forza l’errore di Corrado e il 3-4 di Ragionieri. Ed è nell’ultimo inning che si decide tutto, con lancio pazzo sul quale Scerrato non si fa pregare e firma il 4-4 La vincono prima Russo sullo strike out di Campazzi, con il 5-4, e poi Calero con tre out su Ragionieri, Lombardi e Nardi.

La classifica del girone C vede a questo punto Modena sola al comando, dopo le prime due partite, con Collecchio e Crocetta che seguono col record di 1-1 derivante dalla divisione della posta ieri.

