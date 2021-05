Si disputerà oggi la finale dell’ATP di Parma tra Marco Cecchinato e Sebastian Korda. Di certo non una sfida semplice per l’azzurro che si troverà di fronte un avversario in un gran periodo di forma e in costante crescita, basti pensare che negli ultimi dodici mesi lo statunitense è passato dalla posizione 225 alla 63 del ranking ATP.

Un fattore rilevante nella finale in programma a Parma non prima delle ore 15.15 di oggi può essere il pubblico che sarà tutto dalla parte del siciliano. E’ anche su questo aspetto che si è soffermato Korda dopo il successo in semifinale nel derby contro Tommy Paul.

“Sapevo quanto sarebbe stato complicato affrontare un connazionale, ma sono partito forte e sono stato in controllo del match sino alla fine. La finale? Con questo pubblico sarà come giocare in trasferta. Comprensibilmente faranno il tifo per Cecchinato, sarà dura“.

La finale dell’ATP di Parma rappresenta per Marco Cecchinato una grande opportunità. Non solo per vincere un torneo del circuito maggiore ma anche per risalire in classifica, con un trionfo, infatti, dall’attuale posizione 104 il siciliano risalirebbe fino alla piazza 69.

