Con l’ATP 250 di Lione riprende la corsa di Jannik Sinner, interrotta a Roma da Rafael Nadal al secondo turno. L’altoatesino va in Francia per rifinire la preparazione in vista di un Roland Garros che lo vedrà per forza di cose protagonista, visto che deve difendere i quarti di finale conquistati nell’edizione autunnale del 2020.

Il sorteggio, però, non è stato propriamente benigno: sarà il russo Aslan Karatsev il suo primo avversario. Dopo una prima parte di 2021 semplicemente lontana dall’ordinario, culminata nel successo su Novak Djokovic in semifinale a Belgrado, è arrivato a Madrid il successo sull’argentino Diego Schwartzman: anche se a Roma si è fermato agli ottavi, il confronto rimane sempre ostico. Sinner lo sa bene, visto che ha perso nei quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai per 6-7 6-3 6-2 nell’unico confronto che si è finora avuto tra i due.

Paradossalmente può risultare più semplice il secondo turno, contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas o un qualificato; con il primo il numero 2 d’Italia ha vinto nettamente proprio in tempi recenti, al Masters 1000 di Montecarlo, mentre chiaramente per quanto riguarda i qualificati resta da attendere la conclusione (prevista per domani) del tabellone cadetto.

Ai quarti, poi, la prospettiva si chiama Dominic Thiem: affrontato solo in esibizione e mai in partita vera, l’austriaco vuole giocare altre partite dopo che, a Roma, Lorenzo Sonego lo ha eliminato con una prestazione maestosa e poi replicata nei quarti contro Andrey Rublev. E il confronto avviene sulla superficie più congeniale al maggiore degli eredi di Thomas Muster, uno che per un paio d’anni è stato inarrestabile sul mattone tritato.

Dovesse riuscire l’impresa, è probabile che in semifinale possa essere trovato il già citato Schwartzman, il cui tabellone non è così irto di difficoltà (quella massima è il russo Karen Khachanov, che comunque non è in un buon periodo). Poi ci sarebbe il greco Stefanos Tsitsipas a dominare l’altra metà del tabellone, ma ci troviamo già di fronte a una storia differente.

