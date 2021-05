Anche in una settimana che può apparire fiacca, il tennis italiano ottiene comunque discreti risultati. A Lione si puntava su Jannik Sinner, che ieri è stato eliminato dal francese Arthur Rinderknech in tre set in maniera inaspettata; ma c’è comunque un po’ di tricolore nei quarti di finale, rappresentato da Lorenzo Musetti. Questa mattina il carrarese scenderà di nuovo in campo per vedersela contro lo sloveno Aljaz Bedene.

Per Lorenzo il torneo transalpino è un ulteriore step verso ciò che può diventare da grande. Nella prima partita ha messo in campo una buona prova di maturità contro Felix Auger-Aliassime, che lo aveva battuto a Barcellona a causa anche di alcuni problemi alla schiena, rendendogli così il favore, mentre al secondo turno ha affrontato e sconfitto un altro giovane in rampa di lancio come Sebastian Korda.

Bedene però sembra essersi messo alle spalle le brutte sconfitte delle ultime settimane, due fra tutte quella con Hugo Dellien al turno decisivo di qualificazione agli Internazionali d’Italia e quella con Jan-Lennart Struff al primo turno, a cui ha avuto accesso da ripescato. In questi giorni francesi sta servendo bene, accumulando 17 ace e concedendo soprattutto soltanto undici punti in quattro set con la prima di servizi, affrontando due signori giocatori come Gilles Simon e David Goffin.

Una partita dal pronostico aperto, con Lorenzo che dovrà far valere il suo talento negli scambi da fondo trovando il modo per impensierire il suo avversario in risposta. Ad attenderlo ci sarebbe la seconda semifinale del suo 2021 e, con tutta probabilità, di nuovo Stefanos Tsitsipas: dopo il ko in semifinale ad Acapulco dove ha racimolato solo quattro giochi, sarebbe importante capire quanto è maturato in due mesi.

