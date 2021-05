ATP Lione 2021: Jannik Sinner sfida Arthur Rinderknech per andare ai quarti di finale

Tempo di secondo turno all’ATP 250 di Lione per Jannik Sinner, che cerca di mantenere intatta la presenza italiana in terra transalpina, composta anche da Lorenzo Musetti, già ai quarti di finale da ieri. L’altoatesino sfida il lucky loser francese Arthur Rinderknech.

Una sfida meno altisonante, quella odierna, rispetto al primo turno da montagne russe (nel vero senso della parola) con Aslan Karatsev, match nel quale ha saputo volgere a proprio favore una contingenza difficilissima. Capita di subire uno 0-6, ma è un po’ più raro che, dopo un’evenienza simile, si riesca a ribaltare la situazione: Sinner ci è riuscito, trovando come chiave del confronto i primi tre game del secondo set, vinti in lotta, cosa che non era accaduta in precedenza. Un passaggio, quello di ventiquattr’ore fa, di grandissima importanza nella costruzione dell’altoatesino come giocatore, e di alto livello.

Per quel che riguarda Rinderknech, ieri è arrivato il successo sullo svedese Mikael Ymer in tre set, ma non parliamo di un giocatore da prendere sottogamba. Lucky loser in questa fattispecie, ha all’attivo in questa stagione una vittoria e due semifinali Challenger, oltre che i quarti di finale a Marsiglia partendo dalle qualificazioni e battendo il kazako Mikhail Kukushkin e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, prima di arrendersi (solo al tie-break del terzo set) al connazionale Ugo Humbert.

In palio dovrebbe esserci una sfida con l’austriaco Dominic Thiem, sempre ammesso che questi riesca a sconfiggere il britannico Cameron Norrie: la testa di serie numero 1 di questo torneo vuole anch’egli giocare partite, in quanto Lorenzo Sonego gli ha guastato i piani agli Internazionali d’Italia. Resta solo da scoprire se l’annunciato Thiem-Sinner ci sarà oppure no.

Foto: LaPresse