Roberta Bruni ha firmato il nuovo record italiano del salto con l’asta. L’azzurra si è resa protagonista di un bel 4.70 a Rieti, ha ritoccato di dieci centimetri il primato nazionale che aveva pareggiato lo scorso 15 maggio a Firenze. La 27enne, che pochi minuti prima dell’exploit si era già migliorata superando 4.62 metri, ha anche ottenuto il minimo per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il risultato è stato ottenuto al secondo tentativo valido, poi ha provato addirittura 4.80 fallendo però le tre occasioni a disposizione.

La carabiniera, che nel prossimo weekend sarà impegnata agli Europei a squadre (la vecchia Coppa Europa) in quel di Chorzow, sembra avere ritrovato il giusto smalto e la corretta convinzione per puntare a traguardi prestigiosi. Non va dimenticato che la laziale conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali Under 20 nel 2012 con 4.60, poi alcune stagioni difficili e ora questa nuova rinascita.

L’atleta ha dichiarato ai microfoni della Fidal: “È un momento incredibile, è un sogno, volevamo questo risultato e il pass olimpico. Cercavamo il 4,70 per non restare appesi fino all’ultimo minuto con il ranking. Sapevo di stare bene, il 4,62 era già stata la conferma della mia condizione in ascesa. Dopo la scarica di energia grandissima ho provato anche 4,80: non so ancora quant’è il mio massimo ma so per certo che voglio saltare sempre di più. Fino a poco tempo fa pensavo che 4,80 fosse un mondo parallelo, adesso mi rendo conto di poterci entrare in quel mondo e non vedo l’ora di farne parte”.

Roberta Bruni ha proseguito: “Le Olimpiadi? Me le immagino divertenti. E la prossima settimana sarà la mia prima volta agli Europei a squadre, spero di vestire la maglia azzurra al massimo: mi riaffaccio in un panorama internazionale dopo tanto tempo e voglio dire la mia anche lì”.

Foto: Bonanni/organizzatori/Fidal