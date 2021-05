E’ tutto pronto per l’avvio degli Europei a squadre 2021 di atletica in programma allo Stadio Slaski di Chorzow (Polonia) nel weekend del 29-30 maggio. In pista e pedana alcuni degli atleti più forti e conosciuti del Vecchio Continente. L’Italia, nonostante qualche assenza di lusso, si prepara ad assumere un ruolo da protagonista.

Non ci sarà Marcell Jacobs, campione d’Europa in carica nei 60 metri indoor e neo primatista italiano sui 100 metri con 9”95, così come Larissa Iapichino. La Nazionale azzurra avrà comunque una serie di atleti che puntano con forza a salire sul podio e che potranno tenere alto il valore dell’Italia.

In prima linea il capitano Gianmarco Tamberi che proverà a prendersi il gradino più alto del podio sfumato di un soffio agli Europei indoor. Le altre punte della nostra Nazionale saranno Davide Re (400 metri), Eseosa Desalu (200 metri), Yeman Crippa (5000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), Alessia Trost (alto) e Roberta Bruni (salto con l’asta).

Andiamo a scoprire nel dettaglio le convocazioni di Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2021



MASCHILE:

Eseosa Desalu (200 metri)

Andrea Federici (4×100)

Davide Manenti (4×100)

Matteo Meluzzo (4×100)

Lorenzo Patta (4×100)

Davide Re (400 metri)

Vladimir Aceti (4×400)

Lorenzo Benati (4×400)

Brayan Lopez (4×400)

Edoardo Scotti (4×400)

Simone Barontini (800 metri)

Matteo Guelfo (1500 metri)

Yassin Bouih (3000 metri)

Yeman Crippa (5000 metri)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Lorenzo Pierini (110 ostacoli)

Alessandro Sibilio (400 ostacoli)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Matteo Capello (salto con l’asta)

Filippo Randazzo (salto in lungo)

Tobia Bocchi (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Giovanni Faloci (lancio del disco)

Simone Falloni (lancio del martello)

Roberto Orlando (tiro del giavellotto)

FEMMINILE:

Vittoria Fontana (100 metri)

Gloria Hooper (200 metri)

Anna Bongiorni (4×100)

Dalia Kaddari (4×100)

Chiara Melon (4×100)

Irene Siragusa (4×100)

Alice Mangione (400 metri)

Raphaela Lukudo (4×400)

Eleonora Marchiando (4×400)

Petra Nardelli (4×400)

Virginia Troiani (4×400)

Elena Bellò (800 metri)

Gaia Sabbatini (1500 metri)

Micol Majori (3000 metri)

Nadia Battocletti (5000 metri)

Martina Merlo (3000 siepi)

Luminosa Bogliolo (100 ostacoli)

Linda Olivieri (400 ostacoli)

Alessia Trost (salto in alto)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Laura Strati (salto in lungo)

Dariya Derkach (salto triplo)

Chiara Rosa (getto del peso)

Stefania Strumillo (lancio del disco)

Sara Fantini (lancio del martello)

Zahra Bani (tiro del giavellotto)

Foto: COLOMBO/FIDAL