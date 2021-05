500 Miglia Indianapolis: programma, orario, tv, streaming DAZN

Dopo il tradizionale Carb Day, ultimo giorno di prove prima dell’Indy500, mancano sempre meno ore alla bandiera verde di una delle competizioni più famose al mondo. Le emozioni sono assicurate per quella che sarà la sesta tappa dell’IndyCar Series 2021.

Guarda la 500 Miglia di Indianapolis in esclusiva su DAZN

Il ‘The Greatest Spectacle in Racing’ torna a svolgersi nel fine settimana del ‘Memorial Day’, ricorrenza in cui gli USA celebrano tutti i caduti durante le guerre. Lo scorso anno i protagonisti scesero in pista ad agosto, un fatto unico nei 105 anni di questa manifestazione.

Come accade da parecchi mesi per le gare in America, l’Indianapolis Motor Speedway tornerà ad accogliere i tifosi. 135.000 persone saranno ammesse nello storico impianto che sorge nello Stato dell’Indiana, un ovale molto particolare che ha una metratura di 4.023 metri.

Appuntamento alle 17.00 da non perdere domani su DAZN che offrirà a tutti gli appassionati di assistere in diretta alla corsa. L’Indy500 2021 verrà diffusa anche sul DAZN 1 (canale 209 di Sky), una corsa che come sempre si svolgerà sulla distanza dei 200 giri.

Programma Indy500 2021

Domenica 30 maggio

Gara – ore 17.00

Foto: LaPresse