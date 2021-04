Virtus Bologna-Unics Kazan oggi: orario, tv, programma, streaming gara-3 EuroCup 2021

Oggi alle 20.45 la Virtus Bologna scenderà in campo contro l’Unics Kazan per gara 3 delle semifinali di Eurocup 2020-2021. le V-Nere, stasera, si giocheranno l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione e con esso una wild card per la prossima Eurolega. I bolognesi si erano imposti in gara 1 con il risultato di 80-76, ma, successivamente, sono stati battutti in gara 2 85-81. Questa, oltretutto, è stata la prima sconfitta stagionale nella seconda competizione continentale per Milos Teodosic e compagni.

Il match, chiaramente, si prospetta assai incerto, dato che l’Unics è una squadra di assoluto livello, la quale, al momento, occupa anche il secondo posto, alle spalle dello Zenit, nella VTB League. La Virtus necessita che tutti i suoi giocatori diano il massimo per riuscire a superare questo ostacolo. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così l”opportunità di non perdervi nemmeno un istante di questa partita.

IL PROGRAMMA DI VIRTUS BOLOGNA – UNICS KAZAN

Orario: 20.45

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo