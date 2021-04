Vincenzo Nibali operato al polso in osteosintesi: inserita piastra con viti. Attesa per i tempi di recupero

Vincenzo Nibali si è sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata odierna in seguito alla frattura composta del polso destro rimediata ieri in seguito a una caduta in allenamento. L’operazione è stata svolta in osteosintesi, per ridurre la frattura del radio del polso destro. L’intervento, durato circa un’ora e perfettamente riuscito, ha comportato l’applicazione di una piastra con viti.

Nelle prossime ore lo staff medico valuterà le condizioni dello Squalo e definirà il piano di recupero. L’obiettivo, per il momento, è quello di recuperare in vista del Giro d’Italia, che scatterà sabato 8 maggio da Torino. Bisognerà capire se il desiderio di prendere parte alla Corsa Rosa sarà realizzabile. Un ulteriore e dettagliato aggiornamento verrà fornito dalla Trek Segafredo nel tardo pomeriggio, non appena lo staff sanitario fornirà il riscontro medico.

Foto: Lapresse