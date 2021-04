VIDEO Milan-Sassuolo 1-2: gol, highlights e sintesi. Decisivo Raspadori

Il calcio in Italia ha visto proseguire la tredicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 18.30 il Milan ha perso in casa contro il Sassuolo per 1-2. In gol nel primo tempo Calhanoglu al 30′, ma gli ospiti rimontano nella ripresa con la doppietta di Raspadori, in rete al 76′ ed all’83’.

HIGHLIGHTS MILAN-SASSUOLO 1-2

IL GOL DI CALHANOGLU

#MilanSassuolo Milan 1 × 0 Sassuolo | GOAL Calhanoglu HD

IL PRIMO GOL DI RASPADORI

#MilanSassuolo Milan 1 × 1 Sassuolo | GOAL HD

IL SECONDO GOL DI RASPADORI

#MilanSassuolo Milan 1 × 2 Sassuolo | GOAL HD

Foto: LaPresse