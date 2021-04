VIDEO Masters Augusta 2021: highlights e sintesi del primo giro. Justin Rose, una giornata regale

Prima giornata in archivio al Masters per l’edizione 2021. All’Augusta National una spettacolare performance di Justin Rose ha permesso all’inglese di volare al comando con uno score complessivo di -7 (65 colpi). E dire che aveva iniziato con due bogey alla 1 e alla 7, poi dall’eagle alla 8 sono arrivati sette birdie nelle nove successive buche.

Ma non è solo questa la notizia notevole della giornata: basti pensare, per esempio, alla buca in uno di Tommy Fleetwood alla 16. L’inglese, stavolta, non utilizza la tecnica dei giri di prova (quella resa famosa da Jon Rahm, in sostanza), ma piazza comunque l’impresa per cui ci vuole sempre tanta abilità e quel pizzico neanche troppo piccolo di fortuna.

Sono soltanto 8 i giocatori sotto il par, e tra questi ci sono vari personaggi non preventivati all’inizio, come il redivivo giapponese Hideki Matsuyama, secondo a -3 con l’americano Brian Harman, ma anche l’americano Will Zalatoris, che quatto quatto continua la propria crescita ed è a -2. Segnali molto evidenti di ripresa per Shane Lowry, a questo punto non più classificabili come un caso, visto il -1 odierno dell’irlandese vincitore dell’Open Championship 2019.

Per Francesco Molinari giro in +2, che lo pone al 30° posto: non gli è andata benissimo, ma non è nemmeno finita così male per il torinese. Del resto, a +2 c’è anche il numero 1 del mondo, Dustin Johnson, mentre più indietro ancora sono lo spagnolo Sergio Garcia e il nordirlandese Rory McIlroy, entrambi a +4 con quest’ultimo che paga un’ormai tradizionale tassa.

MASTERS 2021: IL MEGLIO DEL PRIMO GIRO

LA BUCA IN UNO DI FLEETWOOD

HONORARY STARTERS: JACK NICKLAUS, GARY PLAYER, LEE ELDER

Honorary Starters Gary Player and Jack Nicklaus join Lee Elder on the tee. The 2021 Masters is now officially under way. #themasters pic.twitter.com/wNlvGsclew — The Masters (@TheMasters) April 8, 2021

HIDEKI MATSUYAMA: EAGLE ALLA BUCA 8

Hideki Matsuyama takes the early lead with an eagle at No. 8. #themasters pic.twitter.com/WLdPc1qnq0 — The Masters (@TheMasters) April 8, 2021

CHIP-IN DI IAN POULTER ALLA 13

A chip-in for birdie at the par-5 13th for Ian Poulter. #themasters pic.twitter.com/KZRWbvurND — The Masters (@TheMasters) April 8, 2021

L’EAGLE CHE SBLOCCA JUSTIN ROSE

Justin Rose makes eagle at the par-5 8th hole. #themasters pic.twitter.com/j4KUyekzM7 — The Masters (@TheMasters) April 8, 2021

TUTTE LE VIE DELLA BUCA 12

A variety of ways to approach hole No. 12. #themasters pic.twitter.com/dxe2ZJAZU2 — The Masters (@TheMasters) April 8, 2021

Foto: LaPresse