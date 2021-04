Vettori-Holland in tv: orario, programma, streaming, dove vederla

Marvin Vettori sfiderà domani sera il californiano Kevin Holland in un incontro di MMA valevole per la Fight Night organizzata dalla UFC, la maggiore lega mondiale di arti marziali miste: non è però l’incontro che doveva tenersi fino a circa dieci giorni fa.

Lo sfidante originale di “The Italian Dream”, infatti, era il britannico Darren Till, che però si è tirato indietro a causa di un infortunio alla clavicola che lo ha costretto a dare forfait. Il fatto ha provocato la furia di Vettori, che tramite i propri social non si è esattamente trattenuto dal dirne di tutti i colori al suo non più avversario. Hollandsi è dunque inserito, anche se nell’ultimo periodo non ha combinato cose particolarmente grandi. Una notte che, comunque, sarà tutta da osservare per capire le ambizioni dell’italiano.

La sfida tra Marvin Vettori e Kevin Holland si terrà domani sera a Las Vegas. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su DAZN, all’interno di un programma più ampio, mentre OA Sport ne offrirà la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VETTORI-HOLLAND: PROGRAMMA

SABATO 10 APRILE

Attorno alle ore 23:00/00:00 Marvin Vettori vs Kevin Holland

In precedenza, a partire dalle ore 21:00:

Mike Perry vs Daniel Rodriguez

Nina Ansaroff vs Mackenzie Dern

Sam Alvey vs Julian Marquez

Kyle Daukaus vs Aliaskhab Khizriev

Sodiq Yusuff vs Arnold Allen

VETTORI-HOLLAND: STREAMING

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport