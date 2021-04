Vela, Mondiali RS:X 2021: prima giornata di gara annullata per il forte vento a Cadice

Falsa partenza a Cadice (Spagna) per i Campionati Mondiali 2021 di RS:X, ultimo grande evento del windsurf prima dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il forte vento ha costretto gli organizzatori ad annullare l’intero programma della prima giornata di gara, in cui erano previste tre regate di qualificazione per entrambe le flotte.

Quest’oggi a Puerto Sherry le condizioni erano davvero estreme, con un vento stabilmente sui 30-35 nodi e con raffiche che hanno toccato addirittura un massimo di 44 nodi. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, l’unica opzione possibile è stata quella di cancellare tutte le regate del day-1.

A questo punto il calendario prevede tre giornate riservate alle qualificazioni con Medal Race in programma martedì 27 aprile per assegnare le medaglie e probabilmente l’ultimo titolo mondiale da classe olimpica per l’RS:X. Da Parigi 2024 infatti la disciplina utilizzerà la tavola volante IQFoil.

Campionato Mondiale cruciale in casa Italia per Giorgia Speciale e Marta Maggetti, in ballottaggio per rappresentare il Bel Paese a Tokyo, mentre in campo maschile Mattia Camboni va a caccia del podio per proseguire nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento alla sua seconda Olimpiade in carriera.

Foto: Pagina FB FIV