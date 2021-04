Vela, Italia in difficoltà nel day-4 a Vilamoura. Si complica la corsa al pass olimpico nell’ILCA 7

Day-4 decisamente negativo per l’Italia a Vilamoura (in Portogallo), nell’ambito dell’ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per il singolo maschile ILCA 7. Il vero grande obiettivo di questa manifestazione, il pass olimpico, si allontana sempre di più per gli azzurri, che non riescono a trovare la necessaria continuità di risultati per risalire la china.

Nella corsa verso Tokyo 2021 la Spagna è la Nazione messa meglio con Joel Rodriguez Perez che è risalito fino alla quarta posizione con 47 punti. In seconda piazza si conferma ancora l’olanda con Duko Bos che nella generale è 12° con 75 punti. Risale il Belgio grazie a Wannes van Laer (81 punti) attualmente 13°.

Sono questi tre gli atleti da prendere come riferimento nella corsa al pass olimpico. Per l’Italia il migliore è Alessio Spadoni (18-47 oggi) che scivola in 26ma posizione con 107 punti e ben 32 lunghezze da recuperare sul neerlandese. In casa Italia a seguire c’è Nicolò Villa 28° con 116 punti seguito dal connazionale Giovanni Coccoluto con 118 punti. Decisamente più lontani gli altri italiani e fuori da ogni possibile corsa per Tokyo, a meno di exploit incredibili.

Gianmarco Planchestainer risale fino alla 39ma piazza con 148 punti totali. Dimitri Peroni è 51° con 193 punti, Giacomo Musone 65° nella generale con 248 punti, Matteo Paulon 70° con 277 e Cesare Barbarino è 85° in classifica generale.

