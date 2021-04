Vanessa Ferrari è stata assoluta protagonista nella terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica, andata in scena ieri al PalaVesuvio di Napoli. La Farfalla di Orzinuovi è tornata a cimentarsi nell’all-around a cinque anni di distanza dall’ultima volta e ha regalato grandissime emozioni, dimostrandosi in grandissima forma nonostante rientrasse in gara dopo essere guarita dal Covid-19. La 30enne si sta preparando per gli Europei, in programma dal 21 al 25 aprile a Basilea (Svizzera), dove andrà a caccia di uno dei due pass a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo.

La bresciana, risultata la migliore in gara sul giro completo, ha poi analizzato la sua prestazione ai microfoni della Federginnastica: “Tutto sommato, piuttosto che peggio, è andata bene. Mi spiace un po’ per avere sbagliato al corpo libero, però ci sono tanti però. Veniamo da una settimana e mezza di allenamento perché sono rimasta ferma due settimane complete, di cui dieci giorni completamente a letto con la febbre per il Covid-19. Ho cercato di fare quello che potevo fare a casa, poi questa settimana ho fatto il return to play: è stato difficile però nel limite del possibile sono riuscita a mettermi forrma senza sovrraccaricare il fisico. Tutto sommato è andata benissimo, mi dispiace per il corpo libero: ho fatto tre diagonali perfette, la quarta sapevo già che non sarei riuscita a farla, volevo fare quella più semplice, purtroppo è andata così, era un test da fare e così sappiamo che se non ce la faccio non partiamo per farla. Finito l’esecizio ho già elaborato una soluzione, ne ho già parlato con Enrico (Casella, ndr) e in settimana valuteremo una soluzione per rimanere più o meno sullo stesso livello di partenza e non sbagliare“.

La concorrenza per il pass olimpico da staccare attraverso gli Europei sarà molto agguerrita, ma Vanessa Ferrari è stata molto chiara: “Ci sono anche io che ho vinto un Mondiale qualche annetto fa (nel 2006 ad Aarhus, ndr). Io parto per dare il meglio, spero che il pass olimpico finisca nelle mani dell’Italia. Spero che io e Martina (Maggio, ndr) possiamo a portare a casa questo pass. Spero di riuscire a fare questi esercizi senza ansia, perché non serve. Io sono molto ansiosa, dovrei stare tranquilla perché le cose le so fare“.

La Campionessa del Mondo 2006 nel concorso generale prosegue: “Sto bene in questo periodo, a parte il Covid. Mi dispiace perché stavo preparando un esercizio di valore più alto alle parallele, forse sarei riuscita a portarla se non mi fossi femata, ora bisogna giocare sul sicuro visto che non facevo le parallele da cinque anni. Oggi sapevo che non sarei riuscita a fare la quarta diagonale al corpo libero, ho sprecato anche energie per fare i salti artistici, avevo fatto bene le prime tre diagonali e all’ultima sono arrrivata che già sapevo che non ce l’avrei fatta. Ho provato. Ho provato a fare il meglio e vedere come arrivavo in fondo“.

Le ambizioni di Vanessa Ferrari sono sempre altissime in vista delle Olimpiadi: “Ho cercato di fare anche la squadra, la squadra è forte, se giochiamo per una medaglia io voglio esserci, mi sto cercando di aprire tutte le strade. Bisogna vedere all’ultimo, lo stato di forma va valutato alla fine, è giusto che parta chi è più in forma. Sono io la prima a dire che se non sono a posto e non posso giocarmi una medaglia… L’Italia deve partire per giocarsi qualcosa alle Olimpiadi. Non puoi partire con l’idea che tanto non vinci niente, la testa deve essere là per dare il massimo e cercare di portare a casa il risultato. Io la penso così e l’Italia può, al femminile“.

E in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 non si tira totalmente indietro: “Una cosa alla volta, non dico di no, non dico di sì. Cerchiamo di portare a termine questo percorso e poi vediamo“.

