Felix Großschartner si è imposto nell’ultima tappa del Tour of the Alps 2021. Il corridore della BORA-Hansgrohe anche oggi è andato in fuga ma, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti frazioni, ha attaccato al momento giusto in salita ed è stato bravissimo a scegliere l’attimo per allungare su Roche e De Marchi, giunti al traguardo alle sue spalle.

L’austriaco, al termine della gara ai microfoni di Eurosport, si è detto comprensibilmente soddisfatto per il trionfo odierno: “Sono felicissimo di aver vinto una corsa così. Ho deciso di provarci ogni giorno, era questo il mio piano tattino, sono super felice che finalmente sono riuscito ad arrivare in fondo. Quello di oggi è un risultato molto importante anche per tutta la squadra“.

Per Großschartner la vittoria di oggi è la giusta iniezione di fiducia in vista di gare decisamente più prestigiose nelle quali, se dovesse mantenere questo stato di forma, potrà fare bene: “E’ difficilissimo vincere a questi livelli e sono soddisfatto di aver battuto campioni di questo livello“.

Il ciclista della BORA-Hansgrohe è stato spesso in avanscoperta a caccia della fuga giusta. Nonostante l’esito negativo delle altre fughe Großschartner non si è arreso e al fotofinish ha portato a casa il successo.

Foto: Lapresse