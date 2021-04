Tokyo 2021, sul Monte Takao si è svolta la cerimonia dei 100 giorni alle Olimpiadi

Il Governo Metropolitano di Tokyo ed il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 hanno dato vita alla cerimonia dei 100 giorni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sul Monte Takao, dove sono stati svelati i Cerchi Olimpici, mentre le mascotte dei Giochi, Miraitowa e Someity, hanno dato vita ad un evento nel centro della capitale nipponica.

Così il presidente del Comitato Organizzatore, Hashimoto: “Nell’ultimo anno, gli atleti di tutto il mondo hanno continuato ad allenarsi nonostante le enormi difficoltà. Presto saremo tutti in grado di raccogliere ciò che hanno costruito. I Giochi saranno una celebrazione della resilienza, della solidarietà e della nostra umanità. Insieme, il mondo ha affrontato una crisi senza precedenti e Tokyo 2020 si è impegnata a offrire una luce di speranza e di conforto“.

Conclude il presidente: “Nei prossimi 100 giorni, Tokyo 2020 continuerà a mettere a punto i suoi piani. I Playbook verranno aggiornati per includere ancora più dettagli e recepire gli ultimi consigli degli esperti. Si assumeranno anche decisioni relative al numero di spettatori ammesso nelle sedi. Tutte le decisioni saranno prese con l’obiettivo finale di garantire un ambiente sicuro in cui gli atleti possano dare il meglio“.

LA CERIMONIA DEI 100 GIORNI ALLE OLIMPIADI

To celebrate #100DaysToGo, the Olympic rings were unveiled at the top of Mount Takao, a 599m mountain outside Tokyo. 🇯🇵@Olympics pic.twitter.com/gwxLr4QyEG — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) April 14, 2021

The Olympic Games #Tokyo2020 will be held from 23 July until 8 August 2021. More information here: https://t.co/ST25uXKglE pic.twitter.com/sQo1TIcH5O — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 30, 2020

L’Italia è già a buon punto del lavoro di qualificazione dei vari atleti, ed al momento sarebbe presente in 24 discipline differenti con un contingente di 220 atleti, la cui divisione per genere è sorprendentemente equilibrata, con 114 uomini e 106 donne. Questo numero però è destinato a crescere nei prossimi mesi.

Di seguito tutti gli italiani qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e i pass assegnati agli azzurri, i pass possono essere individuali o assegnati alla Nazione (la seconda situazione è specificata con un asterisco nel nostro elenco). Al momento i pass individuali conquistati dagli azzurri sono 42 (26 nominali e 16 frutto di convocazioni già ufficiali).

TUTTI I QUALIFICATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021

ARRAMPICATA SPORTIVA:

Combinata maschile – pass individuale Ludovico Fossali

Combinata femminile – pass individuale Laura Rogora

Combinata maschile – pass individuale Michael Piccolruaz

ATLETICA:

Staffetta 4×100 femminile (5 posti)*

Staffetta 4×400 maschile (5 posti)*

BEACH VOLLEY:

Coppia maschile (conquistato da Lupo/Nicolai)*

CANOA:

SLALOM

K1 femminile (conquistato da Stefanie Horn)* – convocata Stefanie Horn

C1 femminile (conquistato da Marta Bertoncelli)*

K1 maschile (conquistato da Giovanni De Gennaro)*

VELOCITA’

K1 200 maschile (conquistato da Manfredi Rizza)*

K2 1000 maschile (conquistato da Samuele Burgo e Luca Beccaro)*

CANOTTAGGIO:

Due senza senior femminile (conquistato da Aisha Rocek e Kiri Totodonati)*

Doppio pesi leggeri maschile (conquistato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta)*

Due senza senior maschile (conquistato da Matteo Lodo e Giuseppe Vicino)*

Quattro senza senior maschile (conquistato da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo)*

Quattro di coppia senior maschile (conquistato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili)*

Doppio pesi leggeri femminile (conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini)*

Quattro di coppia senior femminile (conquistato da Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli)*

Doppio senior femminile (conquistato da Stefania Gobbi e Stefania Buttignon)*

Singolo senior maschile (conquistato da Simone Martini)*

CICLISMO:

PISTA

Inseguimento a squadre maschile (5 posti)*

Inseguimento a squadre femminile (5 posti)*

STRADA

Nazionale maschile (5 posti)*

Nazionale femminile (4 posti)*

EQUITAZIONE:

Completo a squadre (4 posti – 2 uomini e 2 donne)*

Salto individuale (conquistato da Emanuele Gaudiano)*

GINNASTICA ARTISTICA:

Squadra femminile (4 posti)*

Anelli – pass individuale Marco Lodadio

Concorso generale – pass individuale Ludovico Edalli

GINNASTICA RITMICA:

Squadra (5 posti)*

All-around individuale (conquistato da Alexandra Agiurgiuculese)*

All-around individuale (conquistato da Milena Baldassarri)*

KARATE:

Kata femminile – pass individuale Viviana Bottaro

Kumite -75 kg maschile – pass individuale Luigi Busà

Kata maschile – pass individuale Mattia Busato

LOTTA:

-74 kg stile libero (conquistato da Frank Chamizo Marquez)*

NUOTO:

Staffetta 4X100 stile libero maschile* – convocato Alessandro Miressi + 3 componenti da definire

Staffetta 4×100 mista mista* – 4 componenti da definire

Staffetta 4×200 stile libero maschile* – convocato Stefano Ballo + 3 componenti da definire

Staffetta 4×100 mista femminile* – convocata Elena Di Liddo + 3 componenti da definire

100 rana maschile – pass individuale Nicolò Martinenghi

800 e 1500 stile libero femminile – pass individuale Simona Quadarella

200 dorso femminile – pass individuale Margherita Panziera

800 e 1500 stile libero maschile – pass individuale Gregorio Paltrinieri

400 stile libero maschile – pass individuale Gabriele Detti

400 stile libero maschile – pass individuale Marco De Tullio

200 farfalla maschile – pass individuale Federico Burdisso

1500 stile libero femminile – pass individuale Martina Rita Caramignoli

100 dorso maschile – pass individuale Thomas Ceccon

100 rana femminile – pass individuale Benedetta Pilato

400 misti femminili – pass individuale Sara Franceschi

100 rana femminili – pass individuale Martina Carraro

200 stile libero femminile – pass individuale Federica Pellegrini

200 misti maschili – pass individuale Alberto Razzetti

NUOTO DI FONDO:

10 km femminile – pass individuale Rachele Bruni

10 km maschile – pass individuale Gregorio Paltrinieri

10 km maschile – pass individuale Mario Sanzullo

PALLANUOTO:

Squadra maschile (13 posti)*

PENTATHLON MODERNO:

Individuale femminile – pass individuale Elena Micheli

SCHERMA:

Squadra fioretto femminile (4 posti)*

Squadra fioretto maschile (4 posti)*

Squadra spada femminile (4 posti)*

Squadra spada maschile (4 posti)*

Squadra sciabola femminile (4 posti)*

Squadra sciabola maschile (4 posti)*

SOFTBALL:

Squadra (15 posti)*

TAEKWONDO:

-58 kg maschili (conquistato da Vito Dell’Aquila)*

TIRO A SEGNO:

Carabina libera 3 posizioni 50 metri maschile (conquistato da Marco De Nicolo)*

Carabina libera 3 posizioni 50 metri maschile (conquistato da Lorenzo Bacci)* – raggiunto il numero massimo di qualificati in questa specialità

Carabina 10 metri aria compressa maschile (conquistato da Marco Suppini)*

Pistola automatica 25 metri maschile (conquistato da Riccardo Mazzetti)*

Pistola 10 metri maschile (conquistato da Paolo Monna)*

TIRO A VOLO:

Trap maschile (verrà ratificato dopo il 6 giugno)***

*** = sarà non nominale se per qualifica diretta agli Europei o nominale per Mauro De Filippis se tramite ranking.

Trap femminile (conquistato da Silvano Stanco)*

Trap femminile (conquistato da Jessica Rossi)*

L’Italia potrà schierare, avendo qualificato un uomo ed una donna, una coppia nella prova mista, ma non sono posti in più.

Skeet maschile (conquistato da Riccardo Filippelli) – convocato Tammaro Cassandro

Skeet maschile (conquistato da Gabriele Rosetti) – convocato Gabriele Rossetti

Skeet femminile (conquistato da Diana Bacosi) – convocata Diana Bacosi

Skeet femminile (conquistato da Chiara Cainero) – convocata Chiara Cainero

TIRO CON L’ARCO:

Individuale maschile (conquistato da Mauro Nespoli)*

Individuale femminile (conquistato da Lucilla Boari)*

L’Italia potrà schierare, avendo qualificato un uomo ed una donna, una coppia nella prova mista, ma non sono posti in più.

TUFFI:

Piattaforma 10 metri femminile (conquistato da Noemi Batki)*

VELA:

470 femminile (conquistato da Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle) – convocate Elena Berta e Bianca Caruso

470 maschile (conquistato da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò) – convocati Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò

Laser radial femminile (conquistato da Carolina Albano) – convocata Silvia Zennaro

Nacra 17 misto (conquistato da Ruggero Tita e Marianna Banti) – convocati Ruggero Tita e Marianna Banti

RS:X maschile (conquistato da Mattia Camboni) – convocato Mattia Camboni

RS:X femminile (conquistato da Marta Maggetti)*

VOLLEY:

Squadra maschile (12 posti)*

Squadra femminile (12 posti)*

* = pass per Nazioni, non nominali. I convocati saranno scelti dai vari Direttori Tecnici a ridosso dell’evento.

