Oltre a Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Tatiana Andreoli, altri cinque arcieri azzurri hanno strappato quest’oggi il pass per i sedicesimi di finale nei rispettivi tabelloni individuali di ricurvo dell’European Grand Prix di Antalya 2021, tappa di avvicinamento in vista dei Campionati Europei e del torneo preolimpico. I primi tre si erano guadagnati l’accesso diretto ai sedicesimi grazie al ranking round di ieri, saltando di fatto con un bye il doppio turno eliminatorio in programma oggi.

In campo maschile David Pasqualucci è stato l’unico italiano eliminato di giornata, in seguito alla sconfitta per 4-6 con il francese Clement Jacquey ai 24mi di finale, mentre gli altri tre nostri portacolori impegnati hanno centrato l’obiettivo. Marco Galiazzo si è ben comportato regolando 7-3 il turco Ulas Tumer e 6-0 l’iraniano Reza Shabani, riscattandosi dopo un ranking round negativo.

Percorso netto anche per Federico Musolesi, che ha inflitto un doppio 6-0 al bielorusso Anton Tsiareta e al croato Lovro Cerni guadagnandosi la possibilità di sfidare domani il connazionale Alessandro Paoli ai sedicesimi. Due vittorie su due anche da parte del veterano azzurro Michele Frangilli, con un 6-4 allo slovacco Juraj Duchon ed un 6-2 allo svizzero Andre Schori.

Bilancio odierno in perfetta parità invece tra le donne, con due ragazze che hanno raggiunto Tatiana Andreoli (già qualificata grazie al 3° posto sulle 72 frecce di ieri) ai sedicesimi di finale del tabellone. Stiamo parlando di Chiara Rebagliati, che ha battuto 6-2 l’iraniana Niloofar Alipoor e 6-4 la bielorussa Hanna Marusava, e di Elena Tonetta, capace di imporsi per 6-4 sulla croata Tihana Kovacic e sulla slovena Ana Umer.

Dopo aver saltato il primo turno con un bye, purtroppo sono uscite di scena ai 24mi di finale Lucilla Boari (n.13 del seeding) e Vanessa Landi (n.19), sconfitte entrambe per 2-6 rispettivamente dalla turca Zeynep Kose e dalla spagnola Sandra Cebrian.

Foto: World Archery