Roger Federer dove giocherà? Se lo chiedono un po’ tutti gli appassionati di tennis e avere una risposta certa in questo momento non è semplice. Il tennista svizzero, reduce dalle due operazioni al ginocchio del 2020, è tornato a giocare a Doha, ma poi ha deciso di dedicarsi all’allenamento per acquisire ancor più sicurezza nelle proprie capacità fisiche.

La stagione sulla terra è iniziata coi primi tornei ATP 250 e Federer potrebbe prendere parte al torneo di Madrid (2 maggio). L’uso del condizionale è d’obbligo perché la presenza nell’entry-list non è una garanzia e dipenderà dalle intenzioni dell’elvetico di essere nel Masters1000 spagnolo o meno.

Solitamente, Federer ha gradito questa tappa per una terra particolarmente rapida e adatta al suo gioco d’attacco. Non resta che attendere nelle prossime settimane. Indubbiamente, se ci sarà, non vorrà recitare il ruolo della comparsa. Roger, infatti, in una recente intervista l’ha chiarito: “Non sono tornato per giocare un secondo turno qualsiasi in un angolo sperduto del mondo. Il mio obiettivo è vincere i grandi tornei e battere i migliori. Penso ancora di sapere come fare. Ovviamente è anche un sogno alla mia età, ma un sogno dettato dalla logica. Sono passate delle settimane intere senza eventi particolari, e abbiamo rispettato le regole di distanziamento sociale. Ma è stato bello ritrovare il mio Paese, la Svizzera, dove in genere non trascorro più di 3 mesi all’anno. Ma non sono caduto nella dipendenza da serie tv, ho trascorso il tempo a giocare coi figli e con mia moglie. Del resto è parlando con loro che prendo le decisioni più importanti, pure quelle sul tennis. E sono stato felice di aver potuto dedicarmi alla nostra casa, ai figli e al giardino“, le sue parole riportate da gazzetta.it.

Attendiamo conferme a riguardo sulla sua programmazione in un 2021 particolare per il campione rossocrociato, visto che secondo tanti degli addetti ai lavori questa sarà l’ultima annata della propria carriera.

Foto: LaPresse