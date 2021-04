Tennis, Novak Djokovic conferma la rinuncia al Masters1000 di Madrid. Cambia il programma del serbo prima del Roland Garros

Novak Djokovic rinuncia al Masters1000 di Madrid. L’indiscrezione viene dalla Spagna (fonte: Marca). Secondo quanto scrive la testata iberica, il n.1 del mondo del tennis ha deciso di cancellarsi dal torneo sulla terra rossa della Caja Mágica e quindi di cambiare il proprio programma di avvicinamento al Roland Garros 2021.

Dopo aver perso la semifinale dell’ATP di Belgrado contro il russo Aslan Karatsev, Nole aveva rivelato in conferenza stampa di non essere al top fisicamente e nello stesso tempo di non essere sicuro di prendere parte all’evento iberico. A quanto pare, Djokovic ha rinunciato e in questo caso perde 500 punti in quanto campione in carica del 2019 (dal momento che nel 2020 non si è giocato). Una conferma è arrivata dal profilo twitter del torneo di Madrid nel quale è contenuta una dichiarazione del serbo: “Mi spiace non poter essere a Madrid e incontrare tutti i miei tifosi. Sono già passati due anni. Spero di rivedervi l’anno venturo“.

Novak Djokovic will not be playing in the Mutua Madrid Open.

“Sorry that I won’t be able to travel to Madrid this year and meet all my fans”, said @DjokerNole. “It’s been two years already, quite a long time. Hope to see you all next year!”.

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2021