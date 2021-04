Tennis, Matteo Berrettini nella top-5 dei giocatori italiani con più titoli ATP: quattro vittorie per il romano

Dopo 71 giorni, Matteo Berrettini batte un colpo. L’azzurro ha ripreso il suo incedere e, mettendo in un cassetto le sofferenze dell’infortunio agli addominali, ha fatto suo il torneo di Belgrado (Serbia), portandosi a casa il quarto titolo ATP nella casa del n.1 del mondo Novak Djokovic.

Il serbo non ha potuto giocarsi fino in fondo la possibilità di aggiudicarsi l’evento casalingo perché il russo Aslan Karatsev ha messo in mostra sul rosso balcanico qualcosa di notevolissimo. In un confronto rusticano di più di tre ore di gioco, Nole è stato costretto ad alzare bandiera bianca e il sorprendente Aslan ha conteso il successo Matteo.

Le fatiche si sono fatte sentire nella mente e nel fisico di Karatsev, ma l’italiano ha disputato un match quasi perfetto, ottenendo il quarto successo in carriera nel circuito e collocandosi in quinta posizione nella classifica dei tennisti italiani con più successi nel percorso ATP. A guidare questa graduatoria c’è Adriana Panatta con 10, a precedere Fabio Fognini (9), Paolo Bertolucci (6), Corrado Barazzutti (5) e appunto il romano (4), come ricordato dal collega di SuperTennis Giorgio Spalluto.

Plurivincitori 🇮🇹

10 Panatta

9 Fognini

6 Bertolucci

5 Barazzutti

4 #Berrettini

3 Canè, Gaudenzi, Seppi, Cecchinato#ATP #serbianopen pic.twitter.com/rInpbU0mLe — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) April 25, 2021

Una conferma delle qualità del n.10 del mondo e un modo anche per ribadire che lo status nel ranking ATP non sia casuale. Berrettini, ora, ha come obiettivi quelli di far bene a Madrid, Roma e soprattutto a Parigi per il Roland Garros. Se dovesse manifestare l’ottima condizione fisica di Belgrado, allora ci sarà di che divertirsi.

Foto: LaPresse