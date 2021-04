Dal 19 al 25 aprile è in programma l’ATP 250 di Belgrado (Serbia) e Novak Djokovic si riproporrà in casa sua, dopo il brutto ko contro Daniel Evans nel Masters1000 di Montecarlo. Un torneo in cui sarà presente anche Matteo Berrettini.

Non ci sarà invece Dominic Thiem, che, dopo aver rinunciato al torneo di Miami e del Principato per un problema al piede, ha detto no al torneo in terra balcanica per un infortunio al ginocchio. L’obiettivo è quello di partecipare al “1000” di Madrid (Spagna), dal 30 aprile al 9 maggio.

“Il 2021 non vuole andare per il verso giusto. Sfortunatamente dovrò cancellare la mia presenza della settimana prossima a Belgrado, la città natale di Novak Djokovic. Ho avuto dei dolori al ginocchio, e quindi mi sono fatto visitare da un medico. Non è un grosso problema ma è necessario che lo tenga sotto controllo; non sono abbastanza in condizione per giocare la prossima settimana. Mi dispiace moltissimo, perché non vedevo l’ora di giocare in questo torneo; sperò che potrò esserci nel 2022″, le parole dell’austriaco riprese sul sito dell’austriaco (riportate da Ubitennis).

“Questa rinuncia fa sì che il mio ritorno in campo sia posticipato a Madrid. Voglio essere in completa salute per l’inizio di maggio, così da poter giocare al mio livello. Ci sono comunque delle buone notizie: il mio coach, Nicolas Massu, è arrivato ieri in Austria; continueremo a seguire il nostro programma di allenamenti, anche se al momento dobbiamo essere cauti. Nel frattempo ho lavorato sulla mia condizione atletica con uno sports scientist, Mike Reinprecht. Il grande obiettivo prima dell’estate è senza dubbio il Roland Garros – a Parigi dovrò essere al meglio“, ha concluso Thiem

Foto: LaPresse