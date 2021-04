Tennis, ATP Estoril 2021: Cilic elimina Alcaraz, avanzano Cecchinato e Gasquet

Si sono completati i match di primo turno del torneo ATP dell’Estoril. Buona la prima per Marco Cecchinato, che ha superato in due set il sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-3 6-4 ed ora affronterà il francese Ugo Humbert, testa di serie numero tre, che ha usufruito di un bye al primo turno.

Il match del giorno era quello tra Marin Cilic e Carlos Alcaraz e a vincere è stato il veterano croato, che si è imposto sul giovane spagnolo in tre set per 6-3 1-6 6-4. Seconda sconfitta consecutiva al primo turno per il numero 120 del mondo, considerato uno dei migliori prospetti del circuito ATP, dopo quella di Barcellona contro l’americano Frances Tiafoe.

Buona giornata per la Francia, che ha visto le vittorie di Richard Gasquet contro l’argentino Juan Londero per 6-3 7-5 e di Corentin Moutet sull’americano Marcos Giron al termine di una pazzesca battaglia di oltre tre ore (6-4 6-7 6-4). C’è stato anche il derby transalpino tra Pierre-Hugues Herbert e Gilles Simon, con la vittoria del primo per 7-5 6-3.

Da sottolineare la sconfitta del kazako Alexander Bublik, testa di serie numero cinque, battuto nettamente dallo spagnolo Pedro Martinez per 6-3 6-0. Avanza anche il britannico Cameron Norrie con un perentorio 6-1 6-3 al portoghese Joao Sousa.

RISULTATI ATP ESTORIL (27 APRILE)

Gasquet (Fra) b. Londero (Arg) 6-3 7-5

Cecchinato (Ita) b. Harris (Rsa) 6-3 6-4

Martinez (Spa) b. Bublik (Kaz) 6-3 6-0

Norrie (Gbr) b. Sousa (Por) 6-1 6-3

Herbert (Fra) b. Simon (Fra) 7-5 6-3

Cilic (Cro) b. Alcaraz (Spa) 6-3 1-6 6-4

Moutet (Fra) b. Giron (Usa) 6-4 6-7 6-4

Ramos (Spa) b. Verdasco (Spa) 6-3 6-3