Tennis, ATP Belgrado 2021: Gianluca Mager entra nel tabellone principale

Gianluca Mager si è qualificato per il tabellone principale del torneo ATP di Belgrado. Il tennista ligure, numero 98 delle classifiche, ha superato il giapponese Taro Daniel in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 dopo due ore di gioco.

Il primo set è dominato da Mager, anche se il ligure perde subito il servizio in apertura. Il numero 98 del mondo, però, trova l’immediato controbreak e pareggia. Il tennista italiano strappa ancora la battuta nel quarto e sesto game al giapponese, conquistando agevolmente la prima frazione per 6-1.

La serie di game consecutivi prosegue anche ad inizio secondo set, con il break di Mager in apertura. Daniel, però, riesce ad ottenere subito il controbreak. Il giapponese salva poi due palle break nel terzo gioco e poi un’altra anche nel quinto. Il tennista asiatico toglie ancora il servizio all’azzurro nell’ottavo game, ma in quello successivo arriva il break a zero di Mager. Il ligure non sfrutta, però, l’occasione e perde nuovamente il servizio e di conseguenza il set per 6-4.

Ottimo avvio di Mager anche nel terzo set. Il numero 98 del mondo riesce ad annullare una palla break nel secondo game e poi strappa il servizio al giapponese nel gioco successivo. Mager allunga fino al 4-1 con doppio break di vantaggio. Daniel riesce ad accorciare sul 4-3, ma l’azzurro non si distrae e chiude il set per 6-4, qualificandosi per il tabellone principale.

