Cala il sipario sugli Europei 2021 di taekwondo. Al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) si è infatti conclusa anche la quarta e ultima giornata del massimo torneo continentale. Sorride l’Italia, che grazie a Roberto Botta chiude la spedizione con tre medaglie di bronzo. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Uomini (-87 kg)

1. Yury Kirichenko (Russia)

2. Mahdi Khodabakhshi (Serbia)

3. Roberto Botta (Italia)

4. Ivan Sapina (Croazia)

Medaglia di bronzo per Roberto Botta, che ha mancato l’accesso in finale arrendendosi al serbo Khodabakhshi per 4-8. Quest’ultimo si è poi dovuto accontentare della medaglia d’argento perdendo contro il russo Yury Kirichenko.

Uomini (+87 kg)

1. Arman-marshall Silla (Bielorussia)

2. Vladislav Larin (Russia)

3. Andrei Garbar (Ucraina)

4. Ivan Garcia (Spagna)

Trionfo finale per il bielorusso Silla, che nell’ultimo atto del torneo ha sconfitto per 2-0 il russo Larin. Medaglie di bronzo per l’ucraino Garbar e lo spagnolo Garcia.

Donne (-73 kg)

1. Rebecca McGowan (Gran Bretagna)

2. Milica Mandic (Serbia)

3. Doris Pole (Croazia)

4. Polina Khan (Russia)

Vittoria per la britannica Rebecca McGowan, che in finale ha battuto la serba Mandic per 20-14. Medaglie di bronzo per la croata Pole e la russa Khan.

Donne (+73 kg)

1. Bianca Walkden (Gran Bretagna)

2. Aleksandra Kowalczuk (Polonia)

3. Belen Moran (Spagna)

4. Marlene Jahl (Austria)

A completare il trionfo della Gran Bretagna nel campo femminile è Bianca Walkden, che si prende la medaglia d’oro sconfiggendo in finale la polacca Kowalczuk. Bronzi per la spagnola Moran e per l’austriaca Jahl.

