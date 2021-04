La seconda giornata di gare si è conclusa al Grand Hotel Millennium di Sofia, in Bulgaria, dove sono in corso di svolgimento gli Europei 2021 di taekwondo. Andiamo a vedere come sono andate le cose sui tatami.

Donne -53 kg Finali

1. Tatiana Minina (Russia)

2. Zeliha Ağris (Turchia)

3. Ilina Ivanova (Bulgaria)

3. Luca Patakfalvy (Ungheria)

Era la più attesa, vista la testa di serie numero 1, e non ha tradito le aspettative che vi erano su di lei. Tatiana Minina, con una finale vinta con una pazzesca rimonta per 24-17, si prende la corona continentale superando la turca Zeliha Ağris e mettendosi dietro anche la bulgara Ilina Ivanova e la magiara Luca Patakfalvy.

Donne -57 kg

1. Jade Jones (Gran Bretagna)

2. Hatice Kübra İlgün (Turchia)

3. Inese Tarvida (Lettonia)

3. Raheleh Asemani (Belgio)

La britannica due volte campionessa olimpica della categoria domina anche a Sofia aggiudicandosi il suo terzo oro continentale al termine di un percorso nel quale ha coronato il tutto dominando per 20-5 (con una monumentale terza ripresa) la finalissima contro la turca Hatice Kübra İlgün. Le medaglie di bronzo invece sono andate alla lettone Inese Tarvida e alla belga Raheleh Asemani

Uomini -63 kg

1. Hakan Reçber (Turchia)

2. Joan Jorquera (Spagna)

3. Simone Crescenzi (Italia)

3. Jaouad Achab (Belgio)

Nella categoria dove l’Italia è riuscita a cogliere la prima medaglia della kermesse, è il turco Hakan Reçber a fare la voce grossa vincendo il suo primo oro europeo, che fa seguito all’argento vinto nel 2018 a Kazan. L’anatolico ha sconfitto in finale 18-12 lo spagnolo Jorquera, che precedentemente era stato giustiziere di Crescenzi in semifinale, in una fotografia dove anche il belga Jaouad Achab è riuscito a prendersi un bronzo.

Uomini -68 kg

1. Sarmat Tcakoev (Russia)

2. Bradly Sinden (Gran Bretagna)

3. Konstantinos Chamalidis (Grecia)

3. Javier Perez (Spagna)

La seconda medaglia d’oro di giornata della Russia arriva per merito di Tcakoev che mette la ciliegina sulla torta a uno splendido cammino continentale battendo, in una finale controllata dall’inizio alla fine, il britannico Bradly Sinden (35-26), in uno scenario che ha visto salire sul podio – col bronzo per entrambi – anche il greco Konstantinos Chamalidis e lo spagnolo Javier Perez.

