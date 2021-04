Sport in tv oggi (martedì 27 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 27 aprile 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie B e la Champions League, il basket con la NBA e l’Eurolega, il ciclismo con il Giro di Romandia, il tennis con i tornei ATP di Monaco di Baviera ed Estoril e WTA di Madrid, lo snooker con i quarti dei Mondiali, il badminton con gli Europei.

SPORT IN TV MARTEDI’ 27 APRILE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

01.30 Basket NBA, New York Knicks-Phoenix Suns – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

04.00 Basket NBA, Sacramento Kings-Dallas Mavericks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

10.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: qualificazioni, primo turno

10.30 Badminton, Europei: primo turno – Badminton Europe TV

11.00 Tennis, ATP 250 Monaco di Baviera: primo turno – SuperTennisTV, supertennis.tv

11.00 Snooker, Mondiali: quarti di finale – Eurosport1, Eurosport Player

11.30 Tennis, ATP 250 Estoril: primo turno – dalle 16.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

14.00 Calcio, Serie B: Pescara-Entella – DAZN

15.30 Snooker, Mondiali: quarti di finale – Eurosport1, Eurosport Player

15.30 Ciclismo, Giro di Romandia: prima tappa, Oron-Oron (crono individuale 4.05 km) – Eurosport 2, Eurosport Player

16.00 Calcio, Serie B: Empoli-Chievo – DAZN

18.30 Scacchi, Champions Chess Tour: quarti di finale – Eurosport Player

18.30 Basket, EuroCup: Gara 1 finale, Monaco-UNICS Kazan – Eurosport Player

19.00 Basket, EuroLeague: Gara 3 quarti, Real Madrid-Anadolu Efes – Eurosport Player

19:30 Basket femminile, Serie A1: Gara 1 semifinali, Ragusa-Schio – LBF TV

20.00 Snooker, Mondiali: quarti di finale – Eurosport1, Eurosport Player

20.30 Pallamano femminile, Serie A: Leno-Cassano

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Chelsea – Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Mediaset Play, Sky Go, Now TV

Foto: LaPresse