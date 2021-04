Sport in tv oggi (lunedì 19 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova settimana di eventi sportivi ha iniziato oggi, lunedì 19 aprile. In primo piano il tennis con l’inizio di tanti tornei, tra cui l’ATP 500 di Barcellona con al via tanti giocatori importanti sulla terra rossa catalana e una numerosa pattuglia italiana che vorrà farsi valere.

Nel primo pomeriggio assisteremo poi alla prima tappa del Tour of the Alps, piccola corse a tappa di grande rilievo che servirà ai corridori per testare la gamba prima dell’inizio del Giro d’Italia 2020. Un banco di prova importante e probante per i ciclisti. A chiosa di questa giornata, il grande calcio della Premier League con l’incontro tra Leeds e Liverpool in programma nel “Monday Night”.

Di seguito la programmazione completa:

PROGRAMMA SPORT IN TV (19 APRILE)

10.00 TENNIS (WTA Istanbul): Errani vs Konjuh

11.00 TENNIS (ATP Barcellona): primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now.

12.00 TENNIS (ATP Belgrado): ultimo turno qualificazioni – Mager vs Daniel.

13.30 TENNIS (ATP Belgrado): Cecchinato vs Troicky – Diretta tv su SuperTennis.

14.00 CICLISMO (Tour of the Alps): prima tappa – Diretta tv su RaiSport, Eurosport 2, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player e su DAZN.

14.00 TENNIS (ATP Barcellona): Gaio vs Paire – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now.

15.30 TENNIS (ATP Barcellona): Caruso vs Norrie- Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now.

17.00 TENNIS (WTA Stoccarda): primo turno.

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1): Bologna vs San Giovanni.

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1): Venezia vs Costa Maggiore.

20.30 TENNIS (ATP Belgrado): Krajinovic vs Travaglia – Diretta tv su SuperTennis.

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1): Ragusa-Empoli.

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1): Schio-San Martino.

21.00 CALCIO (Premier League): Leeds vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go e su Now.

Foto: Valerio Origo